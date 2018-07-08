Годовщина Волынской трагедии: почему Порошенко и Дуда отдельно почтили память погибших

Президент Украины Петр Порошенко и его польский коллега Анджей Дуда в воскресенье, 8 июля, чтили память погибших в украинско-польском конфликте 40-х годов прошлого века. Побывали они на Волыни почти одновременно, однако так и не встретились.

Правда, президент Украины посетил места, где убивали украинцев, и призвал к взаимопониманию. А Анджей Дуда – могилы погибших поляков и настаивал, что Волынская трагедия, которая произошла 75 лет назад, – геноцид украинцев против поляков.

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Польский гарант сначала поехал на мессу в луцкий костел, а впоследствии – в городок Олыка, где похоронены несколько десятков поляков. Порошенко поехал в село Гончий Брод, где в 43-44 годах от рук Армии Крайовой погибли около сотни украинцев.

То, что президенты обеих стран так и не пересеклись, объяснили тем, что визит Дуды был неофициальным. Мол, без какой-либо программы он приехал по приглашению епископа римско-католической церкви Виталия Скомаровского.



Анджей Дуда почтил память погибших поляков в городке Олыка

Петр Порошенко же все сделал согласно официальному протоколу. За один день успел посетить сразу две страны. Перед визитом на Волынь он еще побывал в польском селе Сагрынь, где в 44 году погибли около тысячи украинцев. Там открыл Мемориал памяти украинцам. Говорит, противостояние в исторических вопросах ослабляет Украину и Польшу перед угрозой агрессии со стороны России.

Я убежден, что и в польском, и в украинском обществе есть достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет нас. Ослабляет именно тогда, когда перед обеими нашими странами восстала общая угроза с Востока,

– сказал Порошенко.

Волынскую трагедию президент Украины называет продолжением украинско-польской войны, жертвами которой стали представители обоих народов. Впрочем, в Польше не соглашаются с такой формулировкой.

Это не была война между Украиной и Польшей. Это была обычная этническая чистка, чтобы устранить поляков с этой территории. Были польские акции возмездия, в которых гибли простые люди, обычные украинцы. Поражает только диспропорция: примерно 100 тысяч поляков и примерно 5 тысяч украинцев. Это производит огромное впечатление, и это историческая правда,

– возразил президент Польши Анджей Дуда.

Правда, документально такие цифры не имеют подтверждения. Установили фамилии 18 тысяч погибших. И украинцев в те годы, подсчитали наши историки, погибло не 5, как говорит Анджей Дуда, а 21-24 тысячи. В Администрации Порошенко сообщили: украинская сторона предлагала полякам провести все сегодняшние мероприятия совместно. Впрочем, в Польше отказались.

А на вопрос журналиста 24 канала, почему же президенты не пересеклись, Петр Порошенко назвал свою версию.

А мы договорились, что делаем все синхронно и зеркально. Мы едем в Польшу, а он – на Волынь,

– убеждает украинский гарант.

Если бы президенты провели совместный официальный визит, это бы вызвало много вопросов, считают историки.

Сагрынь. 1200 жертв. Около 800 отчеканенных фамилий на памятнике. Если стоят два президента, и кладет венок польский президент, это автоматически означает, что он признает жертвы, которые там произошли. Тогда польскую историю первой половины 20 века надо переписать,

– прокомментировал историк и политолог Сергей Годолевский.

Петр Порошенко же отметил: Украина надеется, что Польша пересмотрит закон об институте национальной памяти, который устанавливает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов. И призвал украинцев и поляков к взаимному прощению.