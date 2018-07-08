Порошенко рассчитывает на пересмотр "антибандеровских законов" в Польше

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает внесение изменений в польский закон "Про Институт национальной памяти", в частности ту его часть, что касается украинцев.

Об этом он заявил в селе Сагрынь в Польше, где открыл Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Краевой в 1944 году.

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Он отметил, что польско-украинский конфликт в 40-х годах прошлого столетия остается "травмой".

Более 70 лет назад украинцы стали жертвой грубой акции, которую совершили отдельные подразделения польского подполья,

– сказал Порошенко.

Президент Украины призвал украинцев и поляков к взаимному прощению.

"Я убежден, что и в польском, и в украинском обществе достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет нас, ослабляет именно тогда, когда перед обеими нашими странами восстала общая угроза с Востока, когда гибридная война, развернутая против Украины, распространяется Кремлем и на всю Европу", – подчеркнул Порошенко.

Что такое Закон об Институте национальной памяти?

Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет использовать термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф или тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда.