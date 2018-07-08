В воскресенье, 8 июля, в Луцк приехал президент Польши Анджей Дуда для участия в мероприятиях по почтению памяти жертв Волынской трагедии.

В кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялась месса в честь 75-й годовщины Волынской трагедии 1943-1944 годов, сообщает УНИАН.

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Епископ Луцкой диецезии римо-католической церкви Виталий Скомаровский, обращаясь ко всем собравшимся в кафедральном соборе, заявил, что сегодня поминают все жертвы человеческой ненависти во время Второй мировой войны независимо от их национальной принадлежности.



В Луцк приехал президент Польши



В кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялась месса

Президент Польши посетит и одно из бывших польских сел на Волыни и возложит венок на кладбище, на месте братской могилы убитых поляков.



Президент Польши посетит бывшее польское село

Сейчас перекрыт весь старый город.