У неділю, 8 липня, до Луцька приїхав президент Польщі Анджей Дуда для участі в заходах із вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії.

У кафедральному соборі святих Петра і Павла відбулась меса на вшанування 75-х роковин Волинської трагедії 1943-1944 років, повідомляє УНІАН.

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Єпископ Луцької дієцезії римо-католицької церкви Віталій Скомаровський, звертаючись до всіх присутніх у кафедральному соборі, заявив, що сьогодні поминають всі жертви людської ненависті під час Другої світової війни незалежно від їхньої національної приналежності.



До Луцька приїхав президент Польщі



У кафедральному соборі святих Петра і Павла відбулась меса

Президент Польщі відвідає й одне із колишніх польських сіл на Волині та покладе вінок на цвинтарі, на місці братської могили вбитих поляків.



Президент Польщі відвідає колишнє польське село

Наразі перекрито все старе місто.