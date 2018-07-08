Порошенко розраховує на перегляд "антибандерівських законів" у Польщі

Президент України Петро Порошенко заявив, що підтримує внесення змін до польського закону "Про Інститут національної пам’яті", зокрема тієї його частини, що стосується українців.

Про це він заявив у селі Сагринь у Польщі, де відкрив Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських "селянських батальйонів" та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.

Читайте також: До Луцька приїхав президент Польщі

Він зазначив, що польсько-український конфлікт у 40-х роках минулого сторіччя залишається "травмою".

Понад 70 років тому українці стали жертвою брутальної акції, яку вчинили окремі підрозділи польського підпілля,

– сказав Порошенко.

Президент України закликав українців і поляків до взаємного прощення.

"Я переконаний, що і в польському, і в українському суспільстві є достатньо мудрості, аби зрозуміти, що будь-яке протистояння між нами точно послаблює нас, послаблює саме тоді, коли перед обома нашими країнами повстала спільна загроза зі Сходу, коли гібридна війна, розгорнута проти України, поширюється Кремлем і на всю Європу", – наголосив Порошенко.

Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожуватиме штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років. 26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда.