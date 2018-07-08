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Роковини Волинської трагедії: чому Порошенко і Дуда окремо вшанували пам'ять загиблих

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Президент України Петро Порошенко та його польський колега Анджей Дуда у неділю, 8 липня, вшановували пам'ять загиблих в українсько-польському конфлікті 40-х років минулого століття. Побували вони на Волині майже одночасно, проте так і не зустрілися.

Щоправда, президент України відвідав місця, де вбивали українців, і закликав до взаєпорозуміння. А Анджей Дуда – могили загиблих поляків і наполягав, що Волинська трагедія, яка сталася 75 років тому, – геноцид українців проти поляків.

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Польський гарант спершу поїхав на месу до луцького костелу, а згодом – до містечка Олика, де поховані кількадесят поляків. Порошенко ж поїхав у село Гончий Брід, де у 43-44 роках від рук Армії Крайової загинуло близько сотні українців. 

Те, що президенти обох країн так і не перетнулись, пояснили тим, що візит Дуди був неофіційним. Мовляв, без жодної програми він приїхав на запрошення єпископа римо-католицької церкви Віталія Скомаровського.


Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих поляків у містечку Олика

Петро Порошенко ж усе зробив за офіційним протоколом. За один день встиг відвідати одразу дві країни. Перед візитом на Волинь він ще побував у польському селі Сагринь, де в 44 році загинули близько тисячі українців. Там відкрив Меморіал пам’яті українців. Каже, протистояння в історичних питаннях послаблює Україну та Польщу перед загрозою агресії з боку Росії.

Я переконаний, що і в польському, і в українському суспільстві є достатньо мудрості, аби зрозуміти, що будь-яке протистояння між нами точно послаблює нас. Послаблює саме тоді, коли перед обома нашими країнами повстала спільна загроза зі Сходу,
– сказав Порошенко. 

Волинську трагедію президент України називає продовженням українсько-польської війни, жертвами якої стали стали представники обох народів. Втім, у Польщі не погоджуються із таким формулюванням.

То не була війна між Україною та Польщею. Це була звичайна етнічна чистка, аби усунути поляків з цієї території. Були польські акції відплати, в яких гинули прості люди, звичайні українці. Вражає лише диспропорція: приблизно 100 тисяч поляків і приблизно 5 тисяч українців. Це справляє величезне враження, і це є історична правда,
– заперечив президент Польщі Анджей Дуда.

Щоправда, документально такі цифри не мають підтвердження. Встановили прізвища 18 тисяч загиблих. І українців у ті роки, підрахували наші історики, загинуло не 5, як каже Анджей Дуда, а 21-24 тисячі. В Адміністрації Порошенка повідомили: українська сторона пропонувала полякам провести усі сьогоднішні заходи спільно. Втім, у Польщі відмовились.

А на запитання журналіста 24 каналу, чому ж президенти не перетнулись, Петро Порошенко назвав свою версію.

А ми домовились, що робимо все синхронно і дзеркально. Ми їдемо до Польщі, а він – на Волинь,
– переконує український гарант.

Якби ж президенти провели спільний офіційний візит, це б викликало чимало запитань, вважають історики.

Сагринь. 1200 жертв. Близько 800 викарбуваних прізвищ на пам'ятнику. Якщо стоять два президенти, і складає вінок польський президент, це автоматично означає, що він визнає жертв, які там сталися. Тоді польську історію першої половини 20 століття треба переписати,
– прокоментував історик і політолог Сергій Годолевський.

Петро Порошенко ж наголосив: Україна сподівається, що Польща перегляне закон про Інститут національної пам'яті, який встановлює кримінальну відповідальність за пропагування ідеології українських націоналістів. І закликав українців та поляків до взаємного прощення.

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Волинська трагедія
Джерело: 24 канал
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