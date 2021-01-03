Туристическая сфера Египта в 2020 году существенно пострадала. Доходы сократились на 67,2%. Специалисты надеются, что во второй половине 2021 года ситуация с международным туризмом стабилизируется.

Прибыль Египта от туризма в 2019 году составила 13 млрд долларов. Об этом сообщает "РБК-Украина". Актуально Египет усиливает карантин из-за COVID-19: за что будут штрафовать В течение 2019 года в Египте отдохнули 13 милилонов иностранных туристов. Однако в 2020 году этот показатель снизился на 69,5%. Когда туризм может восстановиться В ООН представили 3 сценария, как будет развиваться туристическая сфера в будущем.

Улучшение ожидают уже во второй половине 2021 года.

Активнее к жизни туристическая сфера будет возвращаться в течение 2022 года.

Однако, чтобы окончательно восстановиться, сфере туризма плнадобится от 2,5 до 4 довольно непростых лет.

С начала пандемии коронавируса мир потерял 935 миллиардов долларов экспортных доходов от туризма. Это в 10 раз хуже, чем было во время кризиса в 2009 году. Что говорит власть Египта В 2021 году тестирование на коронавирус останется обязательным для туристов.

В то же время чтобы привлечь иностранных путешественников, в этом году откроют несколько известных туристических локаций.