Годы восстановления: в Египте рассказали, каким будет туризм в 2021 году
Туристическая сфера Египта в 2020 году существенно пострадала. Доходы сократились на 67,2%. Специалисты надеются, что во второй половине 2021 года ситуация с международным туризмом стабилизируется.
Прибыль Египта от туризма в 2019 году составила 13 млрд долларов. Об этом сообщает "РБК-Украина".
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В течение 2019 года в Египте отдохнули 13 милилонов иностранных туристов. Однако в 2020 году этот показатель снизился на 69,5%.
Когда туризм может восстановиться
- В ООН представили 3 сценария, как будет развиваться туристическая сфера в будущем.
- Улучшение ожидают уже во второй половине 2021 года.
- Активнее к жизни туристическая сфера будет возвращаться в течение 2022 года.
- Однако, чтобы окончательно восстановиться, сфере туризма плнадобится от 2,5 до 4 довольно непростых лет.
- С начала пандемии коронавируса мир потерял 935 миллиардов долларов экспортных доходов от туризма. Это в 10 раз хуже, чем было во время кризиса в 2009 году.
Что говорит власть Египта
- В 2021 году тестирование на коронавирус останется обязательным для туристов.
- В то же время чтобы привлечь иностранных путешественников, в этом году откроют несколько известных туристических локаций.
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