Роки відновлення: у Єгипті розповіли, яким буде туризм у 2021 році
Туристична сфера Єгипту у 2020 році суттєво постраждала. Доходи скоротилися на 67,2%. Фахівці сподіваються, що у другій половині 2021 року ситуація з міжнародним туризмом стабілізується.
Прибутки Єгипту від туризму у 2019 році становили 13 мільярдів доларів. Про це повідомляє "РБК-Україна".
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Упродовж 2019 року у Єгипті відпочили 13 мільйонів іноземних туристів. Однак за 2020 рік цей показник знизився на 69,5%.
Коли туризм може відновитися
- В ООН представили 3 сценарії, як розвиватиметься туристична сфера у майбутньому.
- Покращення очікують вже у другій половині 2021 року.
- Активніше до життя туристична сфера повертатиметься упродовж 2022 року.
- Однак, щоб остаточно відновитися, сфері туризму доведеться від 2,5 до 4 доволі непростих років.
- Від початку пандемії коронавірусу світ втратив 935 мільярдів доларів експортних доходів від туризму. Це у 10 разів гірше, аніж було під час кризи у 2009 році.
Що каже влада Єгипту
- У 2021 році тестування на коронавірус залишиться обов'язковим для туристів.
- Водночас щоб привабити іноземних мандрівників, цьогоріч відкриють декілька відомих туристичних локацій.
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