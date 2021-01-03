Туристична сфера Єгипту у 2020 році суттєво постраждала. Доходи скоротилися на 67,2%. Фахівці сподіваються, що у другій половині 2021 року ситуація з міжнародним туризмом стабілізується.

Прибутки Єгипту від туризму у 2019 році становили 13 мільярдів доларів. Про це повідомляє "РБК-Україна". Актуально Єгипет посилює карантин через COVID-19: за що штрафуватимуть Упродовж 2019 року у Єгипті відпочили 13 мільйонів іноземних туристів. Однак за 2020 рік цей показник знизився на 69,5%. Коли туризм може відновитися В ООН представили 3 сценарії, як розвиватиметься туристична сфера у майбутньому. Покращення очікують вже у другій половині 2021 року. Активніше до життя туристична сфера повертатиметься упродовж 2022 року. Однак, щоб остаточно відновитися, сфері туризму доведеться від 2,5 до 4 доволі непростих років. Від початку пандемії коронавірусу світ втратив 935 мільярдів доларів експортних доходів від туризму. Це у 10 разів гірше, аніж було під час кризи у 2009 році. Що каже влада Єгипту У 2021 році тестування на коронавірус залишиться обов'язковим для туристів. Водночас щоб привабити іноземних мандрівників, цьогоріч відкриють декілька відомих туристичних локацій.