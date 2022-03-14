Жители Херсонской области продолжают показывать российским захватчикам, что не хотят их видеть на своей земле. Ведь Херсонщина – украинская, есть и будет.

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Об украинской акции в Голой Пристани

Жители Голой Пристани 13 марта возле городского совета провели патриотическое мероприятие – массовое исполнение государственного Гимна. Этим люди хотели показать всему миру, что Голая Пристань – это Украина!

Мы громко отмечаем, что украинцы – сильная нация, что Голая Пристань и вся Херсонщина – это Украина,

– написала Ксения Коломиец.

Из обнародованных фото видно, что на акцию вышли много людей, в том числе и детей. Они массово несли с собой сине-желтые флаги.

Акция "Голая Пристань – это Украина": Фото мэрии города

Напомним, оккупанты пытаются провести "референдум" в Херсоне и признать там псевдореспублику. Местные депутаты говорят, что этого никогда не произойдет, потому что Херсон – это Украина. А Центральная избирательная комиссия на эту информацию отреагировала мемом.