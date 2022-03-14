Жителі Херсонської області продовжують показувати російським загарбникам, що не хочуть їх бачити на своїй землі. Адже Херсонщина – українська, є й буде.

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Проукраїнська акція у Голій Пристані

Жителі Голої Пристані 13 березня біля міської ради провели патріотичний захід – масове виконання Державного Гімну. Цим люди хотіли показати всьому світу, що Гола Пристань – це Україна!

Ми голосно наголошуємо, що українці – сильна нація, що Гола Пристань та вся Херсонщина – це Україна,

– написала Ксенія Коломієць.

З оприлюднених фото видно, що на акцію вийшли багато людей, зокрема й дітей. Вони масово несли зі собою синьо-жовті прапори.

Акція "Гола Пристань – це Україна": Фото мерії міста

Нагадаємо, окупанти намагаються провести "референдум" у Херсоні та визнати там псевдореспубліку. Місцеві депутати кажуть, що цього ніколи не станеться, бо Херсон – це Україна. А Центральна виборча комісія на цю інформацію відреагувала мемом.