ЦВК дізналася про ще один фейковий "референдум", який окупанти планують на Херсонщині.

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Представники Центральної виборчої комісії запевняють, що з реальністю ці дійства не мають нічого спільного, а потрібні лише для "картинки" на російському телебаченні.

Там наголосили, що референдум щодо зміни території держави може призначати виключно Верховна Рада України.

Рішення з цього питання приймає увесь український народ. За Конституцією України проведення референдуму під час воєнного стану недопустиме. Тому йдіть зі своїми "референдумами" вслід за кораблем,

– заявили в ЦВК.

У ЦВК до допису додали мем, висміявши рішення окупантів про "референдум" на Херсонщині. "А ці ваші референдуми за "ХНР" зараз тут, у цій палаті", – йдеться у мемі.



Додамо, що депутати Херсонської обласної ради видали відповідне рішення, у якого заявили, що жодної псевдореспубліки на території Херсонщини не буде. Деталі – читайте за посиланням.

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