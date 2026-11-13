Разрушенные дома и пустые улицы: в сети показали разгромленную россиянами Голую Пристань

Голая Пристань / Социальные сети
В соцсетях появились свежие кадры из временно оккупированной Голой Пристани в Херсонской области. На видео запечатлены безлюдные улицы и разрушенные жилые дома.
В городе сейчас осталось всего 1600 жителей. Как сообщили на странице Голопристанской городской военной администрации в Facebook, масштабные разрушения и опустошение зафиксированы на улицах Санаторной, "200 лет", Радисной и Тараса Шевченко.
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Какова ситуация в Голой Пристани
Безлюдные улицы, разрушенные дома, следы разрушений там, где когда-то кипела жизнь, раздавались детские голоса и царил уют. Санаторная, "200 лет", Радостная, Тараса Шевченко… Родные названия, знакомые до боли улицы. Сегодня они встречают тишиной и опустошением
"Голая Пристань" сейчас: смотрите видео
В военной администрации подчеркнули, что, несмотря на сложные условия, город продолжает жить в воспоминаниях и вере людей, которые ждут возвращения домой.
До полномасштабного вторжения России в Голопристанской общине проживали 34,4 тысячи человек. По ориентировочным подсчетам, сейчас на ее территории остается до 6 тысяч жителей, из которых около 1600 живут непосредственно в городе.
Среди тех, кто до сих пор находится в оккупации на территории общины, насчитывается 300 детей, при этом лишь 45 из них проживают в самой Голой Пристани.
Ранее СМИ предполагали, что Голая Пристань, Скадовск и Энергодар могут повторить сценарий Олешек.
К слову, в оккупированных Олешках и селах общины готовят " новый этап эвакуации гражданского населения ". После первой миссии сотни местных жителей обратились с просьбой выехать на подконтрольную правительству территорию.
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