Розбиті будинки та порожні вулиці: у мережі показали понівечену росіянами Голу Пристань

У місті зараз лишилося лише 1600 жителів. Як повідомили на сторінці Голопристанської міської військової адміністрації у Facebook, масштабні руйнування та спустошення зафіксували на вулицях Санаторній, 200 років, Радісній і Тараса Шевченка.

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Яка ситуація у Голій Пристані

Безлюдні вулиці, понівечені будинки, сліди руйнувань там, де колись вирувало життя, лунали дитячі голоси й панував затишок. Санаторна, 200 років, Радісна, Тараса Шевченка… Рідні назви, знайомі до болю вулиці. Сьогодні вони зустрічають тишею та спустошенням– прокоментували оприлюднені кадри у відомстві.

Гола Пристань зараз: дивіться відео

У військовій адміністрації наголосили, що попри складні умови місто продовжує жити у спогадах і вірі людей, які чекають на повернення додому.

До повномасштабного вторгнення Росії у Голопристанській громаді проживали 34,4 тисячі людей. За орієнтовними підрахунками, зараз на її території залишається до 6 тисяч мешканців, із яких близько 1600 живуть безпосередньо в місті.

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Серед тих, хто досі перебуває в окупації на території громади, налічують 300 дітей, при цьому лише 45 із них мешкають у самій Голій Пристані.

Раніше ЗМІ припускали, що Гола Пристань, Скадовськ та Енергодар можуть повторити сценарій Олешок.

До слова, в окупованих Олешках та селах громади готують новий етап евакуації цивільного населення. Після першої місії сотні місцевих жителів звернулися з проханням виїхати на підконтрольну уряду територію.