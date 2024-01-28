Украинцы шокированы "голой вечеринкой" на Драгобрате: однако есть важный нюанс
Источник:Виталий Глагола
В сети сообщают о еще одной "голой вечеринке", которая состоялась в Карпатах. На этот раз – на Драгобрате. Кадры с мероприятия активно распространяют и комментируют.
Кадры с вечеринки опубликовал журналист Виталий Глагола. Он заявил, что мероприятие состоялось в отеле "Різдво", расположенном на Драгобрате.
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Голая вечеринка на Драгобрате взрывает сеть. К вокалистам, что поют в почти голом виде, и к песням с довольно странным содержанием – очень много вопросов. Но больше всего вопросов к владельцам заведения,
– заметил журналист.
На обнародованных кадрах видно, что перед гостями выступает группа "Хамерман уничтожает вирусы".
"Хамерман уничтожает вирусы" – в эпицентре скандала: видео из телеграмм-канала Виталия Глаголы
На мероприятие уже отреагировала Ирина Верещук. Она заметила, что такие вещи нужно прекращать. Верещук подчеркнула: она не верит, что у руководителей заведений нет других способов заработать, чем проводить "сомнительно-провокативные мероприятия". Кроме того, Верещук заметила, что не верит в беспомощность местных властей в таких случаях.
Верещук отметила, что определенные вещи во время войны делать нельзя. И говорится даже не о законе, а о человеческой солидарности.
"Не должно быть так, что в пределах одного социума одни ходят на штурмы, а другие танцуют голыми. Да еще и кичатся в соцсетях, кто круче морально опускается",– подытожила Верещук.
А была ли на самом деле "голая вечеринка"
Было ли мероприятие, кадры из которого распространяются в сети, действительно "голой вечеринкой",– вопрос. Отель "Рождество" позиционирует себя, в частности, как пространство, где проходят живые концерты. Недавно там анонсировали выступление группы "Хамерман уничтожает вирусы". Он имеет многолетнюю историю (основан в 1996 году) и провел сотни концертов в городах Украины.
Кроме своего творчества, группа "Хамерман уничтожает вирусы" известна эпатажными костюмами во время выступлений. Вернее – фактически их отсутствием. Во время выступления в отеле "Різдво" музыканты не изменили своим традициям. Собственно кадры с ними и распространяют под сообщениями о "голой вечеринке".
Тем временем посетители концерта (по крайней мере, те, которые попали на видео) – одеты.