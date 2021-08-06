Соответствующее исследование опубликовало издание Nature Climate Change. Авторы считают, что последствия таких тенденций могут быть угрожающими.

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Нестабильность течений может привести к нарушению режима осадков

Речь идет о нарушении режима осадков. Это может повлиять на сельское хозяйство Южной Америки и Западной Африки. Также может подняться уровень моря у восточного побережья Северной Америки, как следствие усилятся штормы и снизятся температурные показатели в Европе.

Эта система течений ослабла до максимума за период по меньшей мере 1,6 тысячи лет и может быть близка к полной остановке,

– пишет издание.

Исследователи указывают, что из-за таяния снегов в Гренландии поступают массы пресной воды. Таким образом атлантическая циркуляция замедляется быстрее, чем предсказывали ранее.

Конкретные прогнозы сделать невозможно из-за сложности системы

Конкретно что-то спрогнозировать мешает сложность системы циркуляции и неопределенность относительно масштабов глобального потепления. Также неизвестно, как на это повлияет уровень углекислых газов в атмосфере. Единственное, что можно сейчас сделать, – поддерживать стабильно низкий уровень выбросов.

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