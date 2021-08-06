Відповідне дослідження опублікувало видання Nature Climate Change. Автори вважають, що наслідки таких тенденцій можуть бути загрозливими.

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Нестабільність течій може призвести до порушення режиму опадів

Мовиться про порушення режиму опадів. Це може вплинути на сільське господарство Південної Америки та Західної Африки. Також може піднятись рівень моря біля східного узбережжя Північної Америки, як наслідок посиляться шторми та знизяться температурні показники в Європі.

Ця система течій ослабла до максимуму за період щонайменше 1,6 тисячі років і може бути близька до повного зупинення,

– пише видання.

Дослідники вказують, що через танення снігів у Гренландії надходять маси прісної води. Таким чином атлантичну циркуляцію швидше, ніж передбачали раніше.

Конкретні прогнози зробити неможливо через складність системи

Конкретно щось спрогнозувати заважає складність системи циркуляції та невизначеність щодо масштабів глобального потепління. Також невідомо, як на це вплине рівень вуглекислих газів в атмосфері. Єдине, що можна зараз зробити, – підтримувати рівень викидів.

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Цікаво! За даними дослідження 2019 року світ уже перетнув низку переламних моментів, які створюють загрозу цивілізації. Незабаром про це доповідатиме Міжурядова група з питань зміни клімату.