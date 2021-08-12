Голкипер Андрей Пятов сравнил производство металла Метинвестом с лучшими голами в футболе

Голкипер Андрей Пятов, который является капитаном сборной Украины и донецкого "Шахтера" считает, что производство качественного украинского металла – ежедневная победа Группы компаний Метинвест, и сравнил работу украинских металлургов с лучшими голами в мире футбола.

Таким сравнением футболист поделился в рамках специального видеопроекта группы Метинвест – "Металлическая звезда", в котором украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

Финальный результат нашей команды может иметь различный вид. Для футболистов – это победа на международных крупных турнирах. А для Метинвеста – высококачественный металл и масштабные объекты, которые изготавливают из него по всему миру,

– сказал Андрей Пятов.

По словам голкипера, он мечтает победить в "Лиге Чемпионов" так же как Метинвест ежедневно побеждает в своей области в течение 15 лет.

Как сообщается на сайте "Делаем украинское", металлургическая отрасль и горное дело – одна из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания Метинвест заплатила 164 млрд грн налогов и выработала 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долларов в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях Метинвеста работает около 80 тысяч сотрудников.