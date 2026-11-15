Житель Олешек рассказал, как ВСУ присылали горожанам еду

ВСУ помогали горожанам продовольствием. Об этом сообщили "Новости.LIVE".

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Что сказал житель Олешок?

Свидетельства о поддержке гражданского населения украинскими защитниками прозвучали во время заседания парламентской временной следственной комиссии. Житель Олешок рассказал, что военные сбрасывали местным жителям ящики с продуктами непосредственно с беспилотников.

Сначала характерный гул беспилотников вызывал у горожан страх, ведь люди не понимали, что именно приближается к их домам. Впоследствии среди жителей распространилась информация, что украинские военные присылают в коробках необходимые продукты.

В сброшенных посылках были консервы, крупы, сахар, соль и сладости с украинской символикой. В одном из ящиков мирные жители также нашли письмо от девушек со словами поддержки.

Было очень приятно– рассказал Самарский.

Гуманитарная ситуация в захваченном городе долгое время оставалась крайне тяжелой из-за действий российских захватчиков и ограничений на поставки самого необходимого.

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Напомним, что ситуация с продовольствием в Олешках стала критической весной 2026 года после гибели двух волонтеров. Поставки продовольствия полностью прекратились, а горожане оказались в условиях тотальной блокады.

Начальница Олешковской МВА Татьяна Гасаненко рассказала, что жители Олешек, оставшиеся в городе, не получают помощь, завезенную в ходе гуманитарной миссии. В то же время жители, которым удалось ее получить, жаловались, что продуктов не хватит даже на неделю.