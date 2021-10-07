Ботковели передал Саакашвили поздравления и молитвенное благословение патриарха. Также священнослужитель просил третьего президента Грузии прекратить голодовку.

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Саакашвили заявил, что не собирается менять свое решение

Он (Саакашвили – 24 канал) заявил, что принял это решение и не собирается его менять. Меня в камере не было, мы встретились в так называемой нейтральной зоне, где есть возможность приема. Он попросил передать патриарху, что у него нет нагрудного креста и, возможно, ему его вернут,

– рассказал Ботковели.

Саакашвили принесли Евангелие

Протоиерей отметил, что разговор прошел спокойно и тихо и он не увидел в Саакашвили слабости. Священнослужителю отказали передать задержанному Евангелие, ведь он был в позолоченном переплетении.

Ботковели отметил, что обычно священнослужители приходят к заключенным, которые объявили голодовку. Их всегда просят об одном – прекратить эту акцию.

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В МИД Грузии сообщили, что об экстрадиции и не говорится

Отметим, что ранее девушка Саакашвили Елизавета Ясько сообщила, что политик согласится на экстрадицию в Украину, если с него снимут все обвинения. Однако в МИД Грузии заявили, что "абсурдно обсуждать вопрос экстрадиции".

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