Почти сутки они провели в лесу, пока их не заметил полицейский квадрокоптер. Дети рассказали, что хотели насобирать грибов и заблудились. Всем им – 7, 9, 10 и 12 лет.

К теме В Карпатах во время сбора ягод и грибов потерялись 4 детей: их удалось найти

Не хотели возвращаться домой с пустыми руками

Потерялись две девочки и два мальчика – Николай, Людмила, Василий и Жанна. Дети пошли в лес накануне примерно в 15:00. Хотели собрать ягод и грибов.

Сначала и не думали заходить далеко, но ягод и грибов вблизи села не было, возвращаться с пустыми руками не хотели,

– вспоминает 10-летний Николай.

Собственными силами родители и родственники искали детей до ночи

До темноты родители и родственники искали детей сами. Впоследствии все же поняли, что собственноручно не справиться.

Масштабную поисковую операцию развернули в 12 ночи. Полиция, спасатели, кинологи, волонтеры распределились и по секторам прочесывали лес. Обходили километр за километром, а детей не было. Полицейский квадрокоптер зафиксировал их там, где и искать не собирались.

Добавим, что детям несколько повезло, что их все же нашли в течение суток. Ведь они еды с собой не имели. И одеты были слегка, а температура на улице опустилась до +9 градусов . Нашли же их голодными, грязными и напуганными.

Обратите внимание Детей, которые потерялись в Карпатах, нашли в поле: в каком они состоянии

4 детей во время сбора ягод и грибов потерялись в Карпатах: коротко