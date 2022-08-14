В реке Рейн в Нидерландах на этой неделе зафиксировали поток воды около 735 кубометров воды в секунду. Иногда там можно увидеть высокие камни с несколькими полосами и датами, напоминающие об исторических паводках и катастрофических наводнениях.

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Что известно о "голодных камнях"

На "голодном камне" раньше делали отметки критически низкого уровня воды в реках – предсказателя голода. На одном из высохших камней в реке Эльбе заметили надпись: "Плачь, когда видишь меня".

В Германии и ее окрестностях известно о 27 "голодных камнях", большинство из них в реке Эльбе. Одни из них высыхают каждые несколько лет, другие местные жители видят несколько раз.

Кстати, самое старое упоминание о рекордно низком уровне воды – в 1417 году. Тогда "голодные камни" нашли в реке Шпрее недалеко от Берлина.

Аномальная жара и засуха в Европе: последние новости

В этом году Италия столкнулась с сильнейшей засухой за последние семьдесят лет. Реки и озера стремительно мелеют, включая самую большую в стране реку По.

По берет свое начало в Котских Альпах. Преодолев более 650 км, она впадает в Адриатическое море. Дефицит воды привел к появлению остатков старых судов, которые утонули в этой реке.

Кроме того, Западной и Центральной Европой идет волна экстремально высоких температур. Во Франции и Испании уже зафиксированы рекордные для начала летнего сезона показатели – более +40 градусов.

Обратите внимание! Всемирная метеорологическая организация предупредила, что эта волна невероятно жаркой погоды вызвана изменениями климата и является предостережением на будущее – такие аномалии ежегодно случаются все чаще и серьезнее по причине человеческих факторов.

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