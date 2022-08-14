У річці Рейн у Нідерландах цього тижня зафіксували потік води близько 735 кубометрів води за секунду. Іноді там можна побачити високе каміння з кількома смугами та датами, які нагадують про історичні паводки та катастрофічні повені.

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Що відомо про "голодні камені"

На "голодному камені" раніше робили позначки критично низького рівня води в річках — провісника голоду. На одному з висохлих каменів у річці Ельбі помітили напис: "Плач, коли бачиш мене".

У Німеччині та її околицях відомо про 27 "голодних каменів", більшість із них у річці Ельбі. Одні з них висихають кожні кілька років, а інші місцеві жителі бачать декілька разів.

До речі, найстаріша згадка про рекордно низький рівень води – у 1417 році. Тоді "голодні камені" знайшли у річці Шпрее неподалік Берліна.

Аномальна спека й посуха в Європі: останні новини

Цьогоріч Італія зіткнулася з найсильнішою посухою за останні сімдесят років. Річки та озера стрімко міліють, включаючи найбільшу в країні річку По.

По бере свій початок у Котських Альпах. Здолавши понад 650 кілометрів, вона впадає в Адріатичне море. Дефіцит води призвів до появи залишків старих суден, які тонули в цій річці.

Крім того, Західною та Центральною Європою суне хвиля екстремально високих температур. У Франції та Іспанії вже зафіксовані рекордні для початку літнього сезону показники у понад +40 градусів.

Зверніть увагу! Всесвітня метеорологічна організація попередила, що ця хвиля неймовірно спекотної погоди спричинена змінами клімату і є засторогою на майбутнє – такі аномалії щороку трапляються все частіше і серйозніше унаслідок людських чинників.

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