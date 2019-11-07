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      Найжорсткіша посуха в історії: у Південній Африці загинули понад 100 слонів

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      Жахлива посуха у Південній Африці
      Жахлива посуха у Південній Африці / 24 канал

      Сотні загиблих слонів і мільйони людей під загрозою голодування. У південній Африці найжорсткіша посуха в історії. Дощів у регіоні не було вже кілька місяців. А аномальна спека тримається. Через це у національному парку Мана-Пулс гинуть тварини. Що є причиною аномальної засухи і як з цим пораються африканці – читайте далі.

      Тварини вмирають від браку води. Через аномальну спеку в одному з найбільших природних парків Південної Африки залишилось лише 5% водних ресурсів.

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      Менеджер національного парку Мунараджі Дзоро зазначив, що проблема стає дуже серйозною, рівень води у більшості водойм сильно знизився. Аби дістатись до води, що лишилась, тваринам треба пройти через грязюку. Вона настільки густа, що вибратись з неї можуть не всі.

      Буйвол загинув два дні тому. Він загруз у трясовині й просто не мав сили вибратись з неї,
      – зазначив Дзоро.

      Аби тварини не вмирали від голоду, працівники парку підкидають їм сіна. Та цього недостатньо аби прогодувати десятки тисяч диких жителів парку. Тож тварини у пошуках їжі заходять до людей. На господарство родини Фірі неодноразово нападали слони, леви та гієни.


      Аби тварини не вмирали від голоду, працівники парку підкидають їм сіна

      Руфаро Фірі живе неподалік від національного парку. Він заявив, що особисто неодноразово повідомляв про напади керівництву парку, та його співробітники лише приходили аби забрати тварин.

      У зоні ризику не лише тварини, але й люди. Через аномальну посуху 11 мільйонів жителів Південної Африки під загрозою голодування. Урожаю немає вже кілька місяців. Влада Зімбабве просить харчів у сусідніх держав.

      Головна причина природного лиха – зміни клімату. А цьому зарадити може світова спільнота. До прикладу, Національний парк повинен фінансуватись міжнародними організаціями набагато більше, ніж зараз. І поки люди моляться на дощ, метеорологи прогнозують, що опади можливі лише наступного місяця. 

      Дивіться відео: у Південній Африці загинули понад 100 слонів

       

      blog_ava
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      6 листопада
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      Автор: Олена Кук
      Теги: Світ тварин Африка Стихійні лиха клімат Зімбабве
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