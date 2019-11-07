Сильнейшая засуха в истории: в Южной Африке погибли более 100 слонов

Сотни погибших слонов и миллионы людей под угрозой голодания. В Южной Африке сильнейшая засуха в истории. Дождей в регионе не было уже несколько месяцев. А аномальная жара держится. Поэтому в национальном парке Мана-Пулс гибнут животные. Что является причиной аномальной засухи и как с этим возятся африканцы – читайте дальше.

Животные умирают от нехватки воды. Из-за аномальной жары в одном из крупнейших парков Южной Африки осталось лишь 5% водных ресурсов.

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Менеджер национального парка Мунараджи Дзоро отметил, что проблема становится очень серьезной, уровень воды в большинстве водоемов сильно снизился. Чтобы добраться до оставшейся воды, животным нужно пройти через грязь. Она настолько густая, что выбраться из нее могут не все.

Буйвол погиб два дня назад. Он погряз в трясине и был просто не в силах выбраться из нее,

– отметил Дзоро.

Чтобы животные не умирали от голода, работники парка подбрасывают им сена. Но этого недостаточно, чтобы прокормить десятки тысяч диких жителей парка. Поэтому животные в поисках пищи заходят к людям. На хозяйство семьи Фири неоднократно нападали слоны, львы и гиены.



Чтобы животные не умирали от голода, работники парка подбрасывают им сена

Руфаро Фири живет неподалеку от национального парка. Он заявил, что лично неоднократно сообщал о нападениях руководству парка, и его сотрудники только приходили, чтобы забрать животных.

В зоне риска не только животные, но и люди. Из-за аномальной засухи 11 миллионов жителей Южной Африки под угрозой голодания. Урожая нет уже несколько месяцев. Власти Зимбабве просят пищи у соседних государств.

Главная причина природного бедствия – изменения климата. А этому помочь может мировое сообщество. К примеру, Национальный парк должен финансироваться международными организациями намного больше, чем сейчас. И пока люди молятся о дожде, метеорологи прогнозируют, что осадки возможны только в следующем месяце.

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