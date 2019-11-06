Известно, почему на Херсонщине массово вымерла рыба

Массовый мор рыбы обнаружили в Днепре близ Херсонского морского торгового порта 3 ноября. Тогда погибло более 2 миллионов рыб.

Причиной массового замора рыбы в Днепро-Бугском лимане на Херсонщине назвали аммиак, который выделился из-за природных процессов, сообщает "UA.Новости. Общественное".

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Заведующий кафедрой водных биоресурсов и акватории Херсонского государственного аграрного университета Павел Кутищев пояснил, что выделение вредного вещества произошло не из-за техногенных процессов.

Мы утверждаем, что удушье рыбы – естественное явление, которое в Украине наблюдается по всем городам вследствие повышения температуры климата,

– сказал профессор.

Он добавил, что это следствие экологических изменений, трансформации Днепра каскадом водохранилища.

Какими были предыдущие версии массового мора рыбы?

Одной из версий массового замора директор департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации Юрий Попутько называл взрывные работы в песчаном карьере, которые привели к выбросу сероводорода.

Фото и видео с места происшествия – по ссылке.

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