Свитязь исчезает: почему внезапно высохло самое глубокое озеро Украины

Популярный среди туристов Свитязь "отошел" от берега на расстояние до 90 метров. Что повлекло осушение самого глубокого озера, какие пагубные последствия это может иметь и что планируют чиновники, чтобы это предотвратить – в материале 24 канала.

Что случилось с озером Свитязь?

Самое глубокое озеро в Украине, которое питается только подводными водами и осадками, сильно обмелело. В результате может погибнуть большая часть растений и животных, которые живут в водоеме. Кроме того, существует вероятность, что пострадают другие водоемы карстового происхождения, расположенные неподалеку.

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От береговой линии вода отошла на расстояние от 10 до 90 метров.

Стоит отметить, что мелеет Свитязь уже не впервые. Самый низкий уровень воды был зафиксирован в 2015 году – озеро обмелело на 20 см. В конце 2018 года показатель тоже был неутешительным, но все нормализовалось.



Как выглядит Свитязь сейчас / соцсети

Каковы причины осушения?

Эксперты определяют ряд основных факторов, которые могли бы повлечь такую ​​ситуацию. Хотя часть из них и подвергается критике.

Так, старший научный сотрудник Шацкого национального природного парка Петр Юрчук в комментарии 24 каналу заявил: сопоставив ряд факторов, зафиксированных за 35 лет существования парка, эксперты пришли к выводу о том, что ситуацию вызвали климатические изменения. Прежде всего – температура воздуха повысилась за летне-осенний период на два градуса. Также на 72,5 миллиметра выпадает меньше осадков.

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На более глубоководных озерах этого не заметно, в отличие от Свитязя. Здесь, по словам эксперта, вода "села" уже на 38 см. То есть сейчас нужно примерно 9 млн кубов воды, чтобы наполнить водоем.

В то же время эколог Владимир Борейко уверен: обмеление озер происходит в том числе и "благодаря" сплошным вырубкам леса. По его словам, Волынская область находится в тройке первых в Украине по объемам леса, который вырубается.

Леса – это огромный климатический фактор. И главная их ценность заключается именно в сдерживании изменений климата, а не в древесине,

– объяснил Борейко в комментарии 24 каналу.

В то же время Петр Юрчук отметил, что на территории Шацкого национального природного парка лесов не рубят вообще, никаких сплошных рубок на территории парка нет. Есть только выборочные – то есть рубят высохшие деревья.

По еще одной версии, Шацкие озера теряют воду в результате работы Хотиславского карьера в Беларуси, глубина которого – около 70 метров и расположен он всего в 50 км от парка. Именно карьер может забирать воду из украинских озер. Однако пока никаких научно подтвержденных аргументов вреда от этого нет.

Вопрос белорусского карьера полностью не изучен. Я думаю, что однозначно это не влияет на обмеление озер. Поскольку из-за отсутствия осадков вода упала не только в Шацких озерах, но и в других водоемах, в том числе и в прудах и реках на Волыни. А карьер на все это точно влиять не может,

– высказал свою позицию по этому поводу Петр Юрчук.

Согласен с этим и Владимир Борейко: по мнению эколога, это – не более чем попытка обвинить страну-соседа в том, в чем виноваты сами.

Есть ли угроза полного высыхания Свитязя?

В Шацком национальном природном парке уверяют: причин для паники пока нет. В ряде Шацких озер вода уже немного поднимается, но вернуться на нужный уровень без осадков они не смогут.

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Уже на этой неделе в регионе ожидаются дожди, поэтому Петр Юрчук надеется: вода в Свитязе поднимется и стабилизируется. Однако, если осадков не будет – только грунтовыми водами озеро не наполнится и продолжит мелеть.

Такие года уже были. Старожилы говорят, что озеро мелело и доходило до самой глубины. А через определенный период набиралось. Если в этом году будет снежная зима и достаточно осадков, то вы опять не заметите, что оно было мелким,

– объяснил эксперт.

Поэтому говорить о том, что озеро может полностью высохнуть, пока нельзя. Хотя климатические изменения на водоем, конечно, негативно влияют.

Что дальше?

Нардеп от Волыни Игорь Гузь уже привлекал внимание Верховной Рады к обмелению озера Свитязь. Так, он обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с призывом немедленно вмешаться в ситуацию.

С трибуны он озвучил и требования своих коллег-депутатов из Волыни в парламенте:

– немедленно создать временную комиссию из представителей профильных министерств;

– выделить деньги для ее работы;

– выяснить реальную причину снижения уровня воды в озере.

По словам Петра Юрчука, сейчас идут переговоры с Институтом гидротехники и мелиорации, которые будут, в частности, искать причины обмеления озера и давать конкретные рекомендации, чтобы сохранить воду на этой территории. Сейчас идет переговорный процесс. Такие исследования будут стоить около 200 тыс. грн, их продолжительность – около трех месяцев.

Шацкие озера высыхают / соцсети

Кто будет финансировать исследования, эксперт ответить не готов. Только уточняет: Шацкий национальный парк – бюджетная организация и таких денег не имеет. Если государство выделит деньги, значит работы будут сделаны.

В то же время должны отремонтировать и старый шлюз, который сейчас не работает, а воду сдерживают мешками с песком. Однако стоит отметить, что полностью перекрыть канал нельзя, иначе засохнет другое озеро.

Однозначно, если построить этот шлюз и регуляторы, перекрыть поток с другой стороны или сделать переливное сооружение, чтобы вода так быстро не уходила, это даст результат и можно задержать воду в озере на долгий период,

– объяснил эксперт Петр Юрчук.

На шлюз-регулятор деньги уже выделили. Теперь Шацкая ОТО должна отремонтировать его и передать на баланс Шацкого национального парка. Однако, по словам Юрчука, по состоянию на конец октября никакие работы не начались.

Однако и это не является залогом спасения озера – вода все равно будет испаряться из-за жары. Эксперт объяснил: испаряемость каждый день при температуре 30 и выше градусов составляет около одного сантиметра воды. То есть за месяц может испариться до 30 см. Если нет достаточного количества осадков, за летний сезон с территории озера может испариться до 5 млн кубов воды. Сегодня же испарилось 9 млн кубов – наполовину больше.

Если же площадь озера продолжит уменьшаться, исчезнет много мест для нереста рыбы, вода будет прогреваться дольше, а курортный период на озере сократится. Свитязь в целом станет менее туристически привлекательным и рискует превратиться в несколько не слишком полноводных озер.