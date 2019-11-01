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      Озеро Свитязь катастрофически уменьшилось: фото

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      Озеро Свитязь в критическом состоянии
      Озеро Свитязь в критическом состоянии / твиттер "Конопляный Джмелик"

      Самое большое и глубокое озеро в Украине очень высохло. Эксперты бьют тревогу, потому что в водоеме может погибнуть большая часть растений и животных.

      Популярное озеро расположено в Волынской области. Фото водоема опубликовал "Конопляный Джмелик" в твиттере.

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      На снимках видно, что озеро Свитязь сильно обмелело, вода отступила, а береговая линия наоборот увеличилась.

      озеро світязь
      Озеро Свитязь в критическом состоянии/ Фото: твиттер "Конопляный Джмелик"

      озеро світязь
      Озеро Свитязь сильно высохло/ Фото: твиттер "Конопляный Джмелик"

      Экологи предупреждают, что ситуация может еще ухудшиться, если озеро замерзнет при низком уровне воды. В таком случае в водоеме погибнет большая часть растений и животных.

      озеро світязь
      Животные и растения могут погибнуть из-за ситуации на Свитязе/ Фото: "Конопляный Джмелик"

      Что известно о проблемах на озере Свитязь?

      Свитязь питается только подводными водами и осадками, озеро мелеет уже не первый раз.

      Летом на озере Свитязь также были похожие проблемы. Специалисты заявляли, что спасти ситуацию мог бы шлюз, регулирующий уровень воды в Свитязе.

      Справка. Старый шлюз, который построили еще 50 лет назад, не работает. Сейчас воду сдерживают мешками с песком. Экологи подчеркивают, что полностью перекрыть канал нельзя иначе засохнет другое озеро.

      Кроме того, 4 года назад зимой было очень мало снега, а лето было сухим. Тогда озеро сильно обмелело, но аварийный шлюз, который мог бы спасти ситуацию, так и не отремонтировали.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Мир животных Волынь Экология
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