Озеро Свитязь катастрофически уменьшилось: фото
Самое большое и глубокое озеро в Украине очень высохло. Эксперты бьют тревогу, потому что в водоеме может погибнуть большая часть растений и животных.
Популярное озеро расположено в Волынской области. Фото водоема опубликовал "Конопляный Джмелик" в твиттере.
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На снимках видно, что озеро Свитязь сильно обмелело, вода отступила, а береговая линия наоборот увеличилась.
Озеро Свитязь в критическом состоянии/ Фото: твиттер "Конопляный Джмелик"
Озеро Свитязь сильно высохло/ Фото: твиттер "Конопляный Джмелик"
Экологи предупреждают, что ситуация может еще ухудшиться, если озеро замерзнет при низком уровне воды. В таком случае в водоеме погибнет большая часть растений и животных.
Животные и растения могут погибнуть из-за ситуации на Свитязе/ Фото: "Конопляный Джмелик"
Что известно о проблемах на озере Свитязь?
Свитязь питается только подводными водами и осадками, озеро мелеет уже не первый раз.
Летом на озере Свитязь также были похожие проблемы. Специалисты заявляли, что спасти ситуацию мог бы шлюз, регулирующий уровень воды в Свитязе.
Справка. Старый шлюз, который построили еще 50 лет назад, не работает. Сейчас воду сдерживают мешками с песком. Экологи подчеркивают, что полностью перекрыть канал нельзя иначе засохнет другое озеро.
Кроме того, 4 года назад зимой было очень мало снега, а лето было сухим. Тогда озеро сильно обмелело, но аварийный шлюз, который мог бы спасти ситуацию, так и не отремонтировали.