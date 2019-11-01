Озеро Світязь катастрофічно зменшилося: фото

Найбільше і найглибше озеро в Україні дуже висохло. Експерти б’ють на сполох, бо у водоймі може загинути більша частина рослин і тварин.

Популярне озеро розташоване у Волинській області. Фото водойми опублікував "Конопляний Джмелик" у твіттері.

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На знімках видно, що озеро Світязь сильно обміліло, вода відступила, а берегова лінія навпаки збільшилася.



Озеро Світязь у критичному стані/ Фото: твіттер "Конопляний Джмелик"



Озеро Світязь сильно висохло/ Фото: твіттер "Конопляний Джмелик"

Екологи попереджають, що ситуація може ще погіршитися, якщо озеро замерзне при низькому рівні води. У такому випадку у водоймі загине більша частина рослин і тварин.



Тварини та рослини можуть загинути через ситуацію на Світязі/ Фото: "Конопляний Джмелик"

Що відомо про проблеми на озері Світязь?

Світязь живиться лише підводними водами і опадами, озеро міліє вже не перший раз.

Влітку на озері Світязь також були схожі проблеми. Фахівці заявляли, що врятувати ситуацію міг би шлюз, що регулює рівень води у Світязі.

Довідка. Старий шлюз, який побудували ще 50 років тому, не працює. Наразі воду стримують мішками з піском. Екологи наголошують, що повністю перекрити канал не можна інакше засохне інше озеро.

Окрім того, 4 роки тому взимку було дуже мало снігу, а літо було сухим. Тоді озеро також сильно обміліло, але аварійний шлюз, який міг би врятувати ситуацію, так і не відремонтували.