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      Рада заборонила вирубку ялицево-букових лісів Карпат: що зміниться

      301 Читать новость на русском
      Карпатські ліси
      Карпатські ліси / zakarpatlis.gov.ua

      Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону.

      За відповідний законопроєкт №0873 у цілому проголосував 301 народний депутат.

      До теми: Кабмін взявся за українські Карпати: про що ця програма

      Законопроєктом забороняється:

      – проведення суцільної вирубки у гірських ялицево-букових деревостанах;

      – проведення суцільної вирубки у високогірних лісах, лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах і берегозахисних ділянках лісу у Карпатському регіоні України;

      – проведення вирубки у національних природних парках, заказниках.

      Закон також дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялиці і буків.

      Варто знати: В Україні запустили онлайн-карту вирубки лісів

      Важливо! Україна – найбільший експортер нелегальної деревини до Євросоюзу. Зокрема, Україна експортує нелегальну деревину для постачальників IKEA.

      Як в Україні моніторять незаконну вирубку лісів?Держагентство з питань лісових ресурсів України запустило пілотний проєкт з електронного реєстру легальних рубок лісу. На онлайн-мапі зафіксовані легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявляти нелегальні рубки лісу.

      Проєкт поки що охоплює 3 області: Чернігівську, Полтавську та Рівненську. До кінця року планують поширити проєкт на всю Україну для лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства. Мапа доступна за посиланням.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Екологія Карпати Верховна Рада
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