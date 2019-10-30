Рада заборонила вирубку ялицево-букових лісів Карпат: що зміниться

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт про введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону.

За відповідний законопроєкт №0873 у цілому проголосував 301 народний депутат.

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Законопроєктом забороняється:

– проведення суцільної вирубки у гірських ялицево-букових деревостанах;

– проведення суцільної вирубки у високогірних лісах, лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах і берегозахисних ділянках лісу у Карпатському регіоні України;

– проведення вирубки у національних природних парках, заказниках.

Закон також дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялиці і буків.

Варто знати: В Україні запустили онлайн-карту вирубки лісів

Важливо! Україна – найбільший експортер нелегальної деревини до Євросоюзу. Зокрема, Україна експортує нелегальну деревину для постачальників IKEA.

Як в Україні моніторять незаконну вирубку лісів?Держагентство з питань лісових ресурсів України запустило пілотний проєкт з електронного реєстру легальних рубок лісу. На онлайн-мапі зафіксовані легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них, українці зможуть легше виявляти нелегальні рубки лісу.



Проєкт поки що охоплює 3 області: Чернігівську, Полтавську та Рівненську. До кінця року планують поширити проєкт на всю Україну для лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства. Мапа доступна за посиланням.