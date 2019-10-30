Рада запретила вырубку елово-буковых лесов Карпат: что изменится

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

За соответствующий законопроект №0873 в целом проголосовал 301 народный депутат.

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Законопроектом запрещается:

– проведение сплошной вырубки в горных пихтово-буковых древостоях;

– проведение сплошной вырубки в высокогорных лесах, лавиноопасных и селеопасных бассейнах и берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины;

– проведение вырубки в национальных природных парках, заказниках.

Закон также позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок сплошным методом вырубается значительная часть пихты и буков.

Стоит знать: В Украине запустили онлайн-карту вырубки лесов

Важно! Украина – крупнейший экспортер нелегальной древесины в Евросоюз. В частности, Украина экспортирует нелегальную древесину для поставщиков IKEA.

Как в Украине мониторят незаконную вырубку лесов? Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины запустило пилотный проект электронного реестра легальных рубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса.



Проект пока охватывает 3 области: Черниговскую, Полтавскую и Ровненскую. До конца года планируют распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, которые входят в сферу управления Гослесагентства. Карта доступна по ссылке.