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      Відомо, чому на Херсонщині масово вимерла риба

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      На Херсонщині масово вимерла риба
      На Херсонщині масово вимерла риба / facebook.com

      Масовий мор риби виявили у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту 3 листопада. Тоді загинуло понад 2 мільйони рибин.

      Причиною масового замору риби в Дніпро-Бузькому лимані на Херсонщині назвали аміак, який виділився через природні процеси, повідомляє "UA.Новини Суспільне".

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      Завідувач кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев пояснив, що виділення шкідливої речовини сталося не через техногенні процеси.

      Ми стверджуємо, що задуха риби – явище природнє, яке в Україні спостерігається по всім містах внаслідок підвищення температури клімату,
      – сказав професор.

      Він додав, що це наслідок екологічних змін, трансформації Дніпра каскадом водосховища.

      Які були попередні версії масового мору риби?

      Однією з версій масового замору директор департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації Юрій Попутько називав підривні роботи в піщаному кар'єрі, які призвели до викиду сірководню.

      Фото та відео з місця події – за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Херсона Світ тварин Екологія Надзвичайні ситуації
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