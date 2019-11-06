Відомо, чому на Херсонщині масово вимерла риба

Масовий мор риби виявили у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту 3 листопада. Тоді загинуло понад 2 мільйони рибин.

Причиною масового замору риби в Дніпро-Бузькому лимані на Херсонщині назвали аміак, який виділився через природні процеси, повідомляє "UA.Новини Суспільне".

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Завідувач кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев пояснив, що виділення шкідливої речовини сталося не через техногенні процеси.

Ми стверджуємо, що задуха риби – явище природнє, яке в Україні спостерігається по всім містах внаслідок підвищення температури клімату,

– сказав професор.

Він додав, що це наслідок екологічних змін, трансформації Дніпра каскадом водосховища.

Які були попередні версії масового мору риби?

Однією з версій масового замору директор департаменту екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації Юрій Попутько називав підривні роботи в піщаному кар'єрі, які призвели до викиду сірководню.

Фото та відео з місця події – за посиланням.

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