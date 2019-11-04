Масове вимирання риби зафіксували у ріці Дніпро на Херсонщині: фото і відео

Масовий мор риби виявили у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту. Що стало причиною масового вимирання риби – поки що не відомо.

Про мор риби у Дніпрі повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв. Він доручив своєму заступнику Сергію Козиру разом з обласним департаментом екології невідкладно розібратись у цій ситуації. До процесу залучать правоохоронців.

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"За результатами чекаю доповідь про причини, а також пропозиції щодо притягнення у встановленому порядку винних до відповідальності й унеможливлення таких подій у майбутньому", – написав Гусєв на своїй фейсбук-сторінці.