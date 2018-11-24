Голодомор в Украине: как мир узнал о страшных преступлениях советской власти

24 ноября Украина отмечает 85 годовщину Голодомора, который продолжался длинных 17 месяцев: с апреля 1932 по ноябрь 1933 года.

О количестве жертв до сих пор спорят историки с демографами. Голод научил украинцев не только делать запасы на "черный день", но и молчать. Поскольку за правду об этом можно было поплатиться жизнью.

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Одним из первых, кто решился миру рассказать о трагедии был британский журналист – Гарет Джонс. И за это поплатился жизнью. Его коллега также знал о голоде, но в своих публикациях отрицал. И за ложь даже получил престижную премию

Чтобы удержать на плаву доведенную до ручки экономику большевикам нужна была валюта. Поскольку Запад охотно покупал у Союза зерно, то в украинских крестьян забирают почти весь урожай. Однако война за хлеб переросла в войну с украинцами. Ибо сопротивлялись хлебозаготовкам. Чтобы наказать непокорных – забирали вообще все съедобное.

Чтобы прокормить семью люди вынуждены были идти в колхозы. Там за работу давали немного хлеба.

Сначала в селах исчезли животные, потом вороны и воробьи. Питались тем, что находили – корешки, желуди, сдирали кору с деревьев. Советская власть тогда все тщательно скрывала. Однако слухи за границу все же долетали. Когда иностранные журналисты приезжали в Украину, чтобы увидеть все своими глазами – для них устраивали показуху.

В каждый дом что-то приносили, чтобы было есть. Пришли в дом, с печи курицу вытащили – вот все есть,

– вспомнил о показухе переживший Голодомор 1932-1933 годов Николай Муха.

Однако в марте 1933 года 28-летнему журналисту из Уэльса Гарету Джонсу удалось рассказать миру правду. Для этого ему пришлось пойти на хитрость. Он приехал в Союз и он заверил, что хочет посетить завод в Харькове. Чтобы написать об успешной индустриализации.



Гарет Джонс

Однако на полпути к городу сошел с поезда в деревне. Увиденное там шокировало его.

Все – опухшие от голода, и одно слово вбивалось в мою память в каждом разговоре. Это слово было "голод". Никогда не забуду пухлые животы детей в домах, в которых мне пришлось заночевать,

– писал Гарет Джонс.

"О голодоморе писали, однако по большей части все было анонимно, никто под ними не подписывался, а именно Гарет Джонс был едва ли не первым, кто написал свое имя и открыто начал об этом говорить", – рассказала редактор сборника статей Гарета Джонса Елена Тищук.

Гарет Джонс опубликовал свои материалы в издании The New York Times по приезду из Украины. Там он указал на насильственный характер голода. Из-за публикации статьи Гарету запретили въезд в Союз.

Мир знал о Голодоморе. Знал благодаря таким, как Гарет Джонс. Однако мир был озабочен своими проблемами. Он с радостью покупал дешевое зерно от Советского Союза несмотря на то, что это зерно было очень дорогим, ведь за него заплатили миллионами украинских жизней,

– заявил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

В то же время другой журналист Уолтер Дюранти, который был собственным корреспондентом газеты New York Times в Москве, упорно отрицал Голодомор в своих работах. За серию репортажей из СССР он получил престижную Пулитцеровскую премию в журналистике.

А вот Гарета Джонса в 1935 году загадочно убивают во время командировки в Маньчжурии. К его гибели были причастны советские спецслужбы, предполагают его родственники, которые провели собственное расследование.

В честь человека, который ценой своей жизни донес миру правду о Голодоморе, в Институте национальной памяти предлагают назвать улицу. А еще ввести журналистскую премию имени Гарета Джонса.

А совсем недавно совместно с поляками и англичанами завершили о нем снимать фильм. Премьера в нашей стране запланирована на 2019 год.

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.