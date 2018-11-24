Голодомор в Україні: як світ дізнався про страшні злочини радянської влади
24 литопада Україна відзначає 85 річницю Голодомору, який тривав довжелезних 17 місяців: з квітня 1932 по листопад 1933 року.
Про кількість жертв і досі сперечаються історики з демографами. Голод навчив українців не лише робити запаси на "чорний день", але й мовчати. Оскільки за правду про це можна було поплатитися життям.
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Одним з перших, хто наважився світу розповісти про трагедію був британський журналіст – Гарет Джонс. І за це поплатився життям. Його колега також знав про голод, але у своїх публікаціях заперечував. І за брехню навіть отримав престижну премію
Аби утримати на плаву доведену до ручки економіку більшовикам потрібна була валюта. Оскільки Захід радо купував у Союзу зерно, то в українських селян забирають майже весь урожай. Проте війна за хліб, переросла у війну з українцями. Бо ті пручалися хлібозаготівлям. Аби покарати непокірних – забирали взагалі усе їстівне.
Щоб прогодувати сім'ю люди змушені були йти в колгоспи. Там за роботу давали трохи хліба.
Спочатку у селах зникли домашні тварини, потім ворони і горобці. Харчувалися тим, що знаходили – корінці, жолуді, здирали кору з дерев. Радянська влада тоді все старанно приховувала. Проте чутки за кордон все ж таки долітали. Коли іноземні журналісти приїжджали до України аби побачити все на власні очі – для них влаштовували показуху.
В кожну хату щось приносили щоб було їсти. Прийшли в хату з печі курку витягли – от все є,
– згадав про показуху пережив Голодомор 1932-1933 років Микола Муха.
Проте у березні 1933 року 28-річному журналісту з Уельсу Гарет Джонс вдалося розказати світові правду. Для цього йому довелося піти на хитрість. Він приїхав до Союзу і він запевнив, що хоче відвідати завод у Харкові. Аби написати про успішну індустріалізацію.
Гарет Джонс
Проте на пів шляху до міста зійшов з потяга у селі. Побачене там шокувало його.
"Всі – опухлі від голоду", і одне слово вбивалося у мою пам’ять у кожній розмові. Це слово було "голод". Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах, в яких мені довелося заночувати",
– писав Гарет Джонс.
"Про голодомор писали, проте здебільшого все було анонімно , ніхто під них не підписувався, а саме Гарет Джонс був чи не першим хто написав своє ім'я і відкрито почав про це говорити", – розповіла редактор збірки статей Гарета Джонса Олена Тищук.
Гарета Джонса опублікував свої матеріали у виданні The New York Times по приїзду з України. Там він вказав на насильницький характер голоду. Через публікації статті Гарету заборонили в'їзд До союзу
Світ знав про Голодомор. Знав завдяки таким, як Гарет Джонс. Проте світ був заклопотаний своїми проблемами. Він з радістю купував дешеве зерно від Радянскього Союзу не дивлячись на те, що це зерно було дуже дорогим адже за нього заплатили мільйонами українських життів,
– заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
В той же час інший журналіст Волтер Дюранті, який був власним кореспондентом газети New York Times у Москві, наполегливо заперечував Голодомор у своїх роботах. За серію репортажів з СРСР він здобув престижну Пулітцерівську премію в журналістиці.
А от Гарета Джоунса у 1935 році загадково убивають під час відрядження в Маньчжурії. До його загибелі були причетні радянські спецслужби, припускають його родичі, які провели власне розслідування.
На честь людини, яка ціною свого життя донесла світові правду про Голодомор, в Інститут національної пам'яті пропонують назвати вулицю. А ще запровадити журналістську премію імені Гарета Джонса.
А зовсім недавно спільно з поляками і британцями завершили про нього знімати фільм. Прем'єра в нашій країні запланована на 2019 рік.
Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.
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