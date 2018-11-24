10:44
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Голодомор в Україні: як світ дізнався про страшні злочини радянської влади

      69 Читать новость на русском

      24 литопада Україна відзначає 85 річницю Голодомору, який тривав довжелезних 17 місяців: з квітня 1932 по листопад 1933 року.

      Про кількість жертв і досі сперечаються історики з демографами. Голод навчив українців не лише робити запаси на "чорний день", але й мовчати. Оскільки за правду про це можна було поплатитися життям.

      Читайте також: Чому весь світ має пам’ятати про Голодомор в Україні: заява канадського сенатора

      Одним з перших, хто наважився світу розповісти про трагедію був британський журналіст – Гарет Джонс. І за це поплатився життям. Його колега також знав про голод, але у своїх публікаціях заперечував. І за брехню навіть отримав престижну премію

      Аби утримати на плаву доведену до ручки економіку більшовикам потрібна була валюта. Оскільки Захід радо купував у Союзу зерно, то в українських селян забирають майже весь урожай. Проте війна за хліб, переросла у війну з українцями. Бо ті пручалися хлібозаготівлям. Аби покарати непокірних – забирали взагалі усе їстівне.

      Щоб прогодувати сім'ю люди змушені були йти в колгоспи. Там за роботу давали трохи хліба. 

      Спочатку у селах зникли домашні тварини, потім ворони і горобці. Харчувалися тим, що знаходили – корінці, жолуді, здирали кору з дерев. Радянська влада тоді все старанно приховувала. Проте чутки за кордон все ж таки долітали. Коли іноземні журналісти приїжджали до України аби побачити все на власні очі – для них влаштовували показуху.

      В кожну хату щось приносили щоб було їсти. Прийшли в хату з печі курку витягли – от все є,
      – згадав про показуху пережив Голодомор 1932-1933 років Микола Муха.

      Проте у березні 1933 року 28-річному журналісту з Уельсу  Гарет Джонс вдалося розказати світові правду. Для цього йому довелося піти на хитрість. Він приїхав до Союзу і він запевнив, що хоче відвідати завод у Харкові. Аби написати про успішну індустріалізацію.


      Гарет Джонс

      Проте на пів шляху до міста зійшов з потяга у селі. Побачене там  шокувало його.

      "Всі – опухлі від голоду", і одне слово вбивалося у мою пам’ять у кожній розмові. Це слово було "голод". Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах, в яких мені довелося заночувати",
      – писав Гарет Джонс. 

      "Про голодомор писали, проте здебільшого все було анонімно , ніхто під них не підписувався, а саме Гарет Джонс був чи не першим хто написав своє ім'я і відкрито почав про це говорити", – розповіла редактор збірки статей Гарета Джонса Олена Тищук.

      Гарета Джонса опублікував свої матеріали у виданні The New York Times по приїзду з України. Там він вказав на насильни­цький характер голоду. Через публікації статті Гарету заборонили в'їзд До союзу

      Світ знав про Голодомор. Знав завдяки таким, як Гарет Джонс. Проте світ був заклопотаний своїми проблемами. Він з радістю купував дешеве зерно від Радянскього Союзу не дивлячись на те, що це зерно було дуже дорогим адже за нього заплатили мільйонами українських життів,
      – заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

      В той же час інший журналіст Волтер Дюранті, який був власним кореспондентом газети New York Times у Москві, наполегливо заперечував Голодомор у своїх роботах. За серію репортажів з СРСР він здобув престижну Пулітцерівську премію в журналістиці.

      А от Гарета Джоунса у 1935 році загадково убивають під час відрядження в Маньчжурії. До його загибелі були причетні радянські спецслужби, припускають його родичі, які провели власне розслідування.

      На честь людини, яка ціною свого життя донесла світові правду про Голодомор, в Інститут національної пам'яті пропонують назвати вулицю. А ще запровадити журналістську премію імені Гарета Джонса.

      А зовсім недавно спільно з поляками і британцями завершили про нього знімати фільм. Прем'єра в нашій країні запланована на 2019 рік.

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Голодомор Історія СРСР Жертви Новини США
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Історія Голодомору: чому знищували українців
      сьогодні , 10:02 Історія Голодомору: чому знищували українців
      2582
      Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
      сьогодні , 10:01 Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
      3 8117
      Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      сьогодні , 09:00 Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      Олександра Дрік 250
      Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      сьогодні , 00:28 Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      Іван Яковина 1835
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      23 листопада , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 1306
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Слуга народу 2 сезон 18 серія: онлайн
       7 листопада 2017 , 20:59
      На Закарпатті невідомий підірвав кафе
       28 лютого 2016 , 14:19
      Головні новини футболу 9 серпня: Зоря зіграла внічию з Брагою, Маріуполь програв Бордо, Зінченко відмовився змінити клуб
       10 серпня , 07:00
      Как киевских автомобилистов развдоят на деньги: Видео
       20 вересня , 10:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук