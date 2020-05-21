Голос Америки: Что думают эксперты США о годе президентства Зеленского
В свежем выпуске "Голоса Америки" – вашингтонские эксперты проанализировали достижения и провалы Владимира Зеленского за год президентства. Например, старший директор Института Пенн Байдена Майкл Карпентер рассказал, что высоко оценил бы президента Украины во взаимодействии с Россией. По его словам, гарант ничего не отдал и провел умный обмен пленными.
Также в выпуске "Голос Америки" на 24 каналі:
20 мая Владимир Зеленский устроил пресс-конференцию по случаю годовщины президентства. Журналисты не получили много конкретных ответов на свои вопросы, но услышали, что глава государства думает о втором сроке.
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