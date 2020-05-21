Голос Америки: Що думають експерти США про рік президентства Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – вашингтонські експерти проаналізували здобутки та провали Володимира Зеленського за рік президентства. Наприклад, старший директор Інституту Пенн Байдена Майкл Карпентер розповів, що високо оцінив би президента України щодо взаємодії з Росією. За його словами, гарант нічого не віддав і провів розумний обмін полоненими.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: 20 травня Володимир Зеленський влаштував пресконференцію з нагоди річниці президентства. Журналісти не отримали багато конкретних відповідей на свої питання, але почули, що очільник держави думає про другий термін.