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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Голос Америки: Що думають експерти США про рік президентства Зеленського

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" – вашингтонські експерти проаналізували здобутки та провали Володимира Зеленського за рік президентства. Наприклад, старший директор Інституту Пенн Байдена Майкл Карпентер розповів, що високо оцінив би президента України щодо взаємодії з Росією. За його словами, гарант нічого не віддав і провів розумний обмін полоненими.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

20 травня Володимир Зеленський влаштував пресконференцію з нагоди річниці президентства. Журналісти не отримали багато конкретних відповідей на свої питання, але почули, що очільник держави думає про другий термін.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини США Володимир Зеленський Голос Америки
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