Голос Америки: Що думають експерти США про рік президентства Зеленського
У свіжому випуску "Голосу Америки" – вашингтонські експерти проаналізували здобутки та провали Володимира Зеленського за рік президентства. Наприклад, старший директор Інституту Пенн Байдена Майкл Карпентер розповів, що високо оцінив би президента України щодо взаємодії з Росією. За його словами, гарант нічого не віддав і провів розумний обмін полоненими.
Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:
20 травня Володимир Зеленський влаштував пресконференцію з нагоди річниці президентства. Журналісти не отримали багато конкретних відповідей на свої питання, але почули, що очільник держави думає про другий термін.
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