В свежем выпуске "Голоса Америки" за 5 июня – Америка продолжает протестовать. В 10-й день массовых акций митингующие указывают на новые случаи жестокости со стороны правоохранителей. В штате Нью-Йорк 75-летний мужчина получил серьезную травму из-за полицейских, которые его оттолкнули. После этого они не спешили оказывать ему помощь, а начали задерживать других участников.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Журналистка проанализировала, что заставляет американцев выходить на массовые протесты и чего они хотят.