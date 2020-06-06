У свіжому випуску "Голосу Америки" за 5 червня – Америка продовжує протестувати. У 10-й день масових акцій мітингарі вказують на нові випадки жорстокості з боку правоохоронців. У штаті Нью-Йорк 75-річний чоловік зазнав серйозної травми від поліцейських, які його відштовхнули. Після цього вони не поспішали надати йому допомогу, а почали затримувати інших учасників.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Журналістка проаналізувала, що змушує американців виходити на масові протести і чого вони прагнуть.