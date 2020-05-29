В свежем выпуске "Голоса Америки" за 29 мая – Владимир Зеленский заявил, что он знает о "пленках Порошенко" и приговоры стоит ждать. Однако экс-заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев сказал, что этот скандал является спецоперацией, настоящая цель которой поссорить Киев и Вашингтон, втянув Украину в американскую предвыборную гонку на стороне одного из кандидатов в президенты.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Еврокомиссия одобрила предоставление макрофинансовой кредитной помощи Украине объемом в 500 миллионов евро.