У свіжому випуску "Голосу Америки" за 29 травня – Володимир Зеленський заявив, що він знає про "плівки Порошенка", і на вироки варто чекати. Однак ексзаступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв сказав, що цей скандал є спецоперацією, справжня мета якої є посварити Київ і Вашингтон, втягнувши Україну в американські передвиборчі змагання на боці одного з кандидатів в президенти.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Єврокомісія схвалила надання макрофінансової кредитної допомоги Україні обсягом 500 мільйонів євро.