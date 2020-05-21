Голос Америки: реакция мировых экспертов на скандальные пленки Порошенко

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские обозреватели активно комментируют так называемые пленки Порошенко. Эксперт Атлантического Совета Андерс Аслунд считает, что целью пленок является ослабить политические позиции Порошенко и Байдена. Кроме этого, он подчеркнул, что Офису генпрокура Украины не стоит серьезно акцентировать внимание на этом деле.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале: Наибольшее с начала пандемии количество заражений коронавирусом за сутки зафиксировала Всемирная организация здравоохранения.