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Голос Америки: реакция мировых экспертов на скандальные пленки Порошенко

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Голос Америки
Голос Америки / 24 канал

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские обозреватели активно комментируют так называемые пленки Порошенко. Эксперт Атлантического Совета Андерс Аслунд считает, что целью пленок является ослабить политические позиции Порошенко и Байдена. Кроме этого, он подчеркнул, что Офису генпрокура Украины не стоит серьезно акцентировать внимание на этом деле.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

Наибольшее с начала пандемии количество заражений коронавирусом за сутки зафиксировала Всемирная организация здравоохранения.

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Джозеф Байден Новости США Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Голос Америки
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