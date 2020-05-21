Голос Америки: Реакція світових експертів на скандальні плівки Порошенка

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські оглядачі активно коментують так звані плівки Порошенка. Експерт Атлантичної Ради Андерс Аслунд вважає, що метою плівок є послабити політичні позиції Порошенка та Байдена. Окрім цього, він наголосив, що Офісу генпрокура України не варто серйозно акцентувати увагу на цю справу.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Найбільшу від початку пандемії кількість заражень коронавірусом за добу зафіксувала Всесвітня організація охорони здоров'я.