Голос Америки: Реакція світових експертів на скандальні плівки Порошенка
У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські оглядачі активно коментують так звані плівки Порошенка. Експерт Атлантичної Ради Андерс Аслунд вважає, що метою плівок є послабити політичні позиції Порошенка та Байдена. Окрім цього, він наголосив, що Офісу генпрокура України не варто серйозно акцентувати увагу на цю справу.
Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:
Найбільшу від початку пандемії кількість заражень коронавірусом за добу зафіксувала Всесвітня організація охорони здоров'я.
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