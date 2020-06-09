В свежем выпуске "Голоса Америки" за 9 июня – республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют во вторник подать предложения о введении новых санкций в отношении России, Китая и Ирана. Конгрессмен Грег Стойби уточнил, что предложения касаются "новых санкций" и "подходов в сфере внешней политики" к этим странам.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не высказал обеспокоенности из-за сообщения о планах Дональда Трампа вывести из Германии 9 с половиной тысяч военных США, которые там дислоцированы.

Президент Трамп раскритиковал идею о прекращении финансирования полиции, как к этому призывают некоторые активисты нынешних протестов по всей стране.