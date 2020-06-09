У свіжому випуску "Голосу Америки" за 9 червня – республіканці у Палаті представників Конгресу США планують у вівторок подати пропозиції про запровадження нових санкцій щодо Росії, Китаю та Ірану. Конгресмен Грег Стойбі уточнив, що пропозиції стосуються "нових санкцій" і "підходів у сфері зовнішньої політики" до цих країн.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не висловив стурбованості через повідомлення про плани Дональда Трампа вивести з Німеччини 9 з половиною тисяч військових США, які там дислоковані.

Президент Трамп розкритикував ідею щодо припинення фінансування поліції, як до цього закликають деякі активісти нинішніх протестів по всій країні.