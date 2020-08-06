В свежем выпуске "Голоса Америки" за 6 августа – Соединенные Штаты обнаружили и обнародовали основные методы распространения пропаганды и дезинформации Москвой. Все строится на 5 основных столпах: официальные правительственные сообщения, международные каналы распространения информации, культивирование прокси-структур и использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с использованием кибер

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Государственный департамент США предлагает вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в американские выборы. Пандемия коронавируса ударила по экономикам многих стран мира. Развитые государства сейчас вливают средства в собственные финансовые системы. Это открывает окно возможностей для Украины.