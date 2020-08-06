У свіжому випуску "Голосу Америки" за 6 серпня – Сполучені Штати виявили й оприлюднили основні методи поширення пропаганди та дезінформації Москвою. Все будується на 5 основних стовпах: офіційні урядові повідомлення, міжнародні канали поширення інформації, культивування проксі-структур та використання соцмереж як зброї та дезінформація з використання кіберзасобів.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Державний департамент США пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про втручання в американські вибори. Пандемія коронавірусу вдарила по економіках багатьох країн світу. Розвинені держави нині вливають кошти у власні фінансові системи. Це відкриває вікно можливостей для України.