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Голос Америки: В США возобновили пилотируемые полеты в космос после 10-летнего перерыва

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В свежем выпуске "Голоса Америки" за 26 мая – в среду из космического центра во Флориде должна стартовать ракета с 2 космонавтами на борту. Это случится впервые после закрытия программы шаттлов, которое состоялось почти 10 лет назад. Также впервые американцев на орбиту выведет ракета, разработанная частной компанией.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

В США медленно нормализуется жизнь. Все 50 штатов Америки частично ослабили карантин.

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости США Голос Америки
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