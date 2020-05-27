Голос Америки: В США возобновили пилотируемые полеты в космос после 10-летнего перерыва

В свежем выпуске "Голоса Америки" за 26 мая – в среду из космического центра во Флориде должна стартовать ракета с 2 космонавтами на борту. Это случится впервые после закрытия программы шаттлов, которое состоялось почти 10 лет назад. Также впервые американцев на орбиту выведет ракета, разработанная частной компанией.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В США медленно нормализуется жизнь. Все 50 штатов Америки частично ослабили карантин.