Голос Америки: В США возобновили пилотируемые полеты в космос после 10-летнего перерыва
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 26 мая – в среду из космического центра во Флориде должна стартовать ракета с 2 космонавтами на борту. Это случится впервые после закрытия программы шаттлов, которое состоялось почти 10 лет назад. Также впервые американцев на орбиту выведет ракета, разработанная частной компанией.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
В США медленно нормализуется жизнь. Все 50 штатов Америки частично ослабили карантин.
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