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Голос Америки: У США відновили пілотовані польоти в космос після 10-річної перерви

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 травня – у середа з космічного центру у Флориді має стартувати ракета з 2 космонавтами на борту. Це трапиться вперше після закриття програми Шатлів, яке відбулось майже 10 років тому. Також вперше американців на орбіту виведе ракета, розроблена приватною компанією.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

У США поволі нормалізується життя. Усі 50 штатів Америки частково послабили карантин.

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Новини США Голос Америки
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