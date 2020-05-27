Голос Америки: У США відновили пілотовані польоти в космос після 10-річної перерви
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 26 травня – у середа з космічного центру у Флориді має стартувати ракета з 2 космонавтами на борту. Це трапиться вперше після закриття програми Шатлів, яке відбулось майже 10 років тому. Також вперше американців на орбіту виведе ракета, розроблена приватною компанією.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
У США поволі нормалізується життя. Усі 50 штатів Америки частково послабили карантин.
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