"Голос" настаивает на принятии судебной реформы, – Кира Рудик

Верховная Рада должна принять судебную реформу, которая позволит сбалансировать все ветви власти в стране и поможет реально реализовать изменения в государстве.

Об этом заявила лидер "Голоса", народный депутат Кира Рудик. Она подчеркнула, что Конституция Украины является одной из основ государственности, но сегодня есть угрозы, которые возникают, когда политики пытаются внести изменения в нее.

"Поэтому так важно сбалансировать все ветви власти, сделать всю государственную систему эффективной, чтобы она работала на защиту каждого украинца. Мы должны наконец принять судебную реформу, чтобы в стране появились независимые и честные суды, которые помогут изменениям реально произойти", – добавила Рудык.

Партия "Голос", по ее словам, уже год настаивает на принятии судебной реформы. Ведь без ее внедрения движение Украины по пути в Европу будет заблокировано. При этом коррупционные суды будут продолжать творить беззаконие вместо того, чтобы защищать интересы граждан. Отсутствие справедливых судов, говорится в заявлении, является главной причиной недоверия инвесторов для вложения денег в Украину. Именно поэтому судебная реформа входит в антиолигархический пакет, который недавно внесла в парламент партия "Голос".

Кира Рудик также обратила внимание на то, что в течение первой половины июля депутаты будут работать над завершением реформ, которые остались в повестке дня.

"К сожалению, украинская власть ведет себя, как студент, который все откладывает напоследок. Поэтому за следующие 2 недели мы успеем сделать лишь то, что уже запланировано. Прежде всего, это будет судебная реформа. Возможно, удастся отменить СЭЗ Крым. "Голос" считает, что вводить ее было ошибкой. Во-вторых, принять пакет законопроектов, необходимых для выполнения программы сотрудничества с МВФ", – подытожила политик.