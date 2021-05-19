Предложенные кандидатуры можно обсуждать, однако "Голос" за них не будет голосовать. Об этом заявил глава фракции Ярослав Железняк.

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Почему "Голос" не будет голосовать за Ляшко

Основным претендентом на должность министра здравоохранения считают главного государственного врача Виктора Ляшко. Однако "Голос" не будет голосовать и за его назначение.

Ляшко, как заместитель министра, также частично несет ответственность за то, что мы видим в борьбе с коронавирусом, провал вакцинации и массового тестирования. Не представляю, как нам как оппозиции проголосовать за такое кадровое назначение. Мы еще будем собираться по этому вопросу,

– объяснил Железняк.

Что "не так" с другими кандидатами

По словам Железняка, назначение Алексея Любченко первым вице-премьером по вопросам экономики является скорее политическим, чем экономическим решением. Он, мол, показал неплохие финансовые результаты в налоговой, но не внедрил ожидаемых реформ. Кроме того, бизнес продолжает жаловаться на коррупцию в налоговых вопросах.

Относительно Александра Кубракова на посту главы Министерства инфраструктуры, Железняк ответил так: "Он является неплохим экспертом, однако оставил очень много вопросов по поводу программы "Большая стройка". Поэтому фракция "Голоса" не будет голосовать за эти назначения".

Коротко о кадровых изменениях в правительстве